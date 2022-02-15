Жуков: Валиева продемонстрировала характер и выступила блестяще

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала силу своего характера выступлением в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Это было блестящее выступление наших спортсменок. Прекрасно выступила и Камила Валиева, пускай один прыжок у неё и не сложился. Я даже не представляю, в каком она напряжении выступала. Но она продемонстрировала характер и выступила блестяще. Думаю, что после короткой программы ей будет полегче», — цитирует Жукова ТАСС.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года.

Ранее Вайцеховская заявила, что лидерство Валиевой — самое справедливое, что могло случиться на этих ОИ.