Список медалистов 11-го дня Олимпиады в Пекине

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины:
1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50;
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00;
3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50.
Фристайл. Слоупстайл. Женщины:
1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56;
2. Эйлин Гу (Китай) — 86,23;
3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины:
1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1:31,87;
2. София Годжа (Италия) +0,16;
3. Надя Делаго (Италия) +0,57.
Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины:
1. Су Имин (Китай) — 182,50;
2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75;
3. Макс Парро (Канада) — 170,25.
Биатлон. Эстафета. Мужчины:
1. Норвегия — 1:19:50,2 (1 + 7);
2. Франция +27,4 (0 + 9);
3. Россия +45,3 (2 + 6).
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины:
1. Канада;
2. Япония;
3. Нидерланды.
Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Мужчины:
1. Норвегия;
2. Россия;
3. США.
Лыжное двоеборье. HS-140 + гонка на 10 км:
1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27:13,3;
2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4;
3. Акито Ватабе (Япония) +0,6.
Ранее Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте после 11-го дня Игр в Пекине.