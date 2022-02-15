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Список медалистов 11-го дня Олимпиады в Пекине

15.02.2022, 18:22 |

По итогам 11-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны девять комплектов наград.

Список медалистов 11-го дня Олимпиады в Пекине
  • РИА Новости

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины:

1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50;

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00;

3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50. 

Фристайл. Слоупстайл. Женщины:

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56;

2. Эйлин Гу (Китай) — 86,23;

3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06.

Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Женщины:

1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1:31,87;

2. София Годжа (Италия) +0,16;

3. Надя Делаго (Италия) +0,57.

Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины:

1. Су Имин (Китай) — 182,50;

2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75;

3. Макс Парро (Канада) — 170,25.

Биатлон. Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия — 1:19:50,2 (1 + 7);

2. Франция +27,4 (0 + 9);

3. Россия +45,3 (2 + 6).

Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины:

1. Канада;

2. Япония;

3. Нидерланды.

Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Мужчины:

1. Норвегия;

2. Россия;

3. США.

Лыжное двоеборье. HS-140 + гонка на 10 км:

1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27:13,3;

2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4;

3. Акито Ватабе (Япония) +0,6.

Ранее Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте после 11-го дня Игр в Пекине.

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