Тарьей Бё поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к россиянину Эдуарду Латыпову после того, как тот провалил последний этап эстафеты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, уйдя на два штрафных круга на последнем огневом рубеже.

«Подобное может случиться с любым спортсменом. Это наихудшее чувство. Ты вернёшься, Эдуард», — написал Бё в сториз Instagram.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзу с отставанием 45,3 секунды от выигравших гонку норвежцев. При этом Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Ранее психолог порекомендовал Латыпову принять участие в Кубке IBU и чемпионате России.