Психолог порекомендовал Латыпову принять участие в Кубке IBU и чемпионате России

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Спортивный психолог Вадим Гущин дал совет российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который неудачно провёл финишный этап в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине, из-за чего команда упустила золото и завоевала лишь бронзу.

«Нужно дать Латыпову повыигрывать. Позволить ему убедиться, что он может и у него получается, на более низких уровнях. Есть ведь Кубок IBU и чемпионат России. Необходимо смоделировать эти ситуации для него, чтобы убедиться, что он из них выходит. Сейчас уже недостаточно простой визуализации. Необходимо набраться победного опыта на более низком уровне, а затем перенести его на более высокий», — цитирует Латыпова Sport24.

Сборная России, в составе которой выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзу с отставанием 45,3 секунды от выигравших гонку норвежцев. При этом Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

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