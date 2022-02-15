Хованцев признался, что шокирован результатом биатлонной эстафеты на ОИ-2022

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«С одной стороны, медаль — это большой успех. Однако при этом мы практически выиграли гонку — оставалось лишь дойти до финиша! Опережать Норвегию с таким отрывом и всё равно проиграть — это нечто. Честно говоря, я уже похоронил всех преследователей, не думал, что они сумеют вылезти из такой ситуации. Но это биатлон, здесь такое случается. Тот же Легрейд у норвежцев — прирождённый стрелок вроде, но всё равно ошибся. Вроде и погода идеальная, ветра нет, ничто не предвещало. А в итоге все призёры финишировали со штрафными кругами. Когда на последнем рубеже показывали Латыпова крупным планом перед первым выстрелом, у него винтовка ходила ходуном. Это говорит о том, что не было устойчивости. Здесь могут быть только две причины: перенапрягся на подходе или, наоборот, подошёл совсем тихо. Психологию исключаю — она включилась после первого промаха. Было видно, что Латыпов начал бояться. Страшно обидно, что так всё закончилось, я до сих пор пребываю в шоке». — приводит слова Хованцева РИА Новости.

Сборная России, в составе которой выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзу с отставанием 45,3 секунды от выигравших гонку норвежцев. При этом Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

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