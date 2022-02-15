Васильев назвал эстафету на ОИ-2022 великой трагедией российского биатлона

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о результатах мужской эстафеты на Играх-2022 в Пекине.

«Я представить себе не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. У тебя было 50 секунд! Cтреляй cебе спокойно, пускай и с дополнительными патронами, и всё. Почему Кристиансену никакой ветер не мешал попасть пять из пяти, а Эдуард пережидал ветер? Значит, он просто не умеет стрелять. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз. Его начало колбасить так, что уже выстрелить не мог, а надо было спокойно работать как Александр Логинов. Это великая трагедия российского биатлона. Последний этап Латыпов не должен больше бежать. Он будет бояться его. У нас таких примеров было сколько угодно. Или возьмите Евгения Гараничева, который, провалив раз эстафету, стал делать это постоянно. Скорее всего, средние этапы Эдуард способен еще пробежать, но на последний этап необходимо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», — цитирует слова Васильева Metaratings.ru.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды. При этом Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Ранее Матыцин поздравил биатлонистов сборной России с бронзовой медалью на ОИ-2022.