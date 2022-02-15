Матыцин поздравил биатлонистов сборной России с бронзовой медалью на ОИ-2022

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил биатлонистов национальной команды страны с бронзовой медалью в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзы в эстафете! Каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды золотой медали, но последняя стрельба решила исход всей этой гонки. Тем не менее биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард Латыпов не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим. То, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания. Несмотря ни на что, Кариму Халили, Александру Логинову, Максиму Цветкову и особенно Эдуарду Латыпову необходима сейчас поддержка всех соотечественников, чтобы достойно выступить в масс-старте. Пускай эта бронза станет стимулом для будущих побед!» — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев на 45,3 секунды. При этом Латыпов при последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Ранее Тихонов выразил уверенность, что в эстафете должен был финишировать Цветков, а не Латыпов.