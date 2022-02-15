Тихонов уверен, что в эстафете должен был финишировать Цветков, а не Латыпов

|

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление мужской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Цветков должен был финишировать! Чисто тренерская ошибка. На Латыпова на третьем этапе было бы меньше давления. Эдик нахлебался в преследовании. Мы часто ставим лучшего на четвёртый этап — как в своё время поставили на чемпионате мира в Италии Круглова, который к тому моменту уже стал чемпионом», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

По его мнению, неудачная стрельба Латыпова связана с психологией, а Цветков является опытным и закалённым бойцом для подобных моментов.

«Всё решила одна стрельба, хотя стреляли прекрасно. Многие не рассчитывали даже на бронзу, но обидно так упускать золото», — добавил Тихонов.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее Логинов выразил мнение, что стоит порадоваться бронзе в биатлонной эстафете на Играх.