Логинов считает, что стоит порадоваться бронзе в биатлонной эстафете на Играх

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Российский биатлонист Александр Логинов высказался о бронзовой медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, надо поздравлять, это Олимпийские игры. Была очень сложная гонка. Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик — молодец. Сегодня были тяжёлые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться этой медали», — цитирует Логинова «Чемпионат».

По его словам, его задача состояла в максимальной работе с момента передачи эстафеты от Карима Халили до последнего круга.

«Карим — молодец, он уже бегал первые этапы. Он сделал свою работу на отлично. Это здорово. Это не самая экстремальная гонка в моей жизни, но сильная. Очень хорошо, что мы провели её в это время суток», — добавил Логинов.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев на 45,3 секунды.

Ранее Латыпов высказался о своей стрельбе на последнем рубеже в эстафете на Олимпиаде в Пекине.