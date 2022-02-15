Латыпов: не знаю, как я закрывал мишени после первых промахов

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своей стрельбе на последнем рубеже в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Лёжку отработал уверенно, шёл своим темпом. Подходил к стойке и понимал, что сильный ветер. Надеялся, что он стихнет. Первым выстрелом на стойке был далёкий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне так стало тяжело внутри… Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал доппатроны. Всё могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж», — сказал Латыпов телеканалу «Матч ТВ».

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев на 45,3 секунды.

Ранее норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022.