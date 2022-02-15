Цветков признался, что ему тяжело совладать с эмоциями после бронзы в эстафете на ОИ-2022

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Биатлонист Максим Цветков прокомментировал итоги эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине, где сборная России завоевала бронзовые медали.

«После двух четвёртых мест я был, если честно, эмоционально опустошён. И сейчас тоже очень сложно с эмоциями. Хочу сказать спасибо огромное команде и всем, кто поддерживал нас на нашем пути. Мы рады быть сегодня третьими», — цитирует Цветкова пресс-служба ОКР.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды. При этом Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Ранее норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022.