НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022

15.02.2022, 12:41 |

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил поддержку россиянину Эдуарду Латыпову после эстафеты на Играх в Пекине.

Норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022
  • ©Clive Rose/Getty Images

«Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал Свендсен в Twitter.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд. 

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Латыпов побоялся выиграть в эстафете на ОИ-2022.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ