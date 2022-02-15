Норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после эстафеты на ОИ-2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил поддержку россиянину Эдуарду Латыпову после эстафеты на Играх в Пекине.

«Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал Свендсен в Twitter.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Латыпов побоялся выиграть в эстафете на ОИ-2022.