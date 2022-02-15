Дочь Тутберидзе прокомментировала выступление на Олимпиаде в Пекине

|

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала пост в соцсетях после их выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мы счастливы, что нам выпала честь представлять страну на олимпийской арене. Спасибо Игорю Шпильбанду. Спасибо всем за поддержку. Это только начало, поэтому работаем дальше», — написала Дэвис в Instagram.

Дэвис и Смолкин заняли 14-е место в танцах на льду на Играх, набрав по сумме двух программ 179,82 балла.

Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о серебряных медалях Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.