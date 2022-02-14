Валиева беседовала с духовником сборной России накануне вердикта CAS

|

Российская фигуристка Камила Валиева пообщалась с духовником олимпийской сборной России протоиереем Андреем Алексеевым.

«В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий», — цитирует Алексеева РИА Новости.

CAS после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдёт короткая программа в женском одиночном катании.

Ранее Валиева практически не допустила ошибок в прогоне произвольной программы на Олимпиаде-2022.