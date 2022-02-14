Валиева практически не допустила ошибок в прогоне произвольной программы на Олимпиаде-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне произвольной программы Валиева допустила небольшую помарку при приземлении с четверного тулупа — коснулась двумя руками льда. В остальном она чисто исполнила прыжковые элементы.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.