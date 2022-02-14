ISU увеличит число участниц в произвольной программе ОИ, если Валиева попадёт в топ-24 в короткой

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Международный союз конькобежцев (ISU) увеличит количество участников женской произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт в топ-24 по итогам короткой программы.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Всего на короткую программу, которая состоится 15 февраля, заявлены 30 спортсменок.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала решение CAS по делу Валиевой.