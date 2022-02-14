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Ягудин: Валиева каждую секунду проверяла, нет ли решения по её делу

14.02.2022, 17:07 |

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Ягудин: Валиева каждую секунду проверяла, нет ли решения по её делу
  • globallookpress.com

«Камила Валиева — очень внутренне сильный человек. Понятно, что она каждую секунду проверяла, нет ли решения. Для 15-летней девочки это потрясение. Такое давление выдержит не каждый взрослый человек», — цитирует Ягудина Sport24.

Он также добавил, что периодически посещает тренировки фигуристок. По его мнению, Анна Щербакова и Александра Трусова находятся в полном порядке.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Ранее сообщалось, что ISU увеличит число участниц в произвольной программе ОИ, если Валиева попадёт в топ-24 в короткой.

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