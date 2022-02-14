Навка негативно оценила работу американских судей после выступления Синициной и Кацалапова

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Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка поделилась эмоциями от завоевания серебряных медалей российскими фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым в танцах на льду на Олимпиаде.

«Замечательное утро началось с хороших новостей! Наши невероятные Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали серебряными призёрами Олимпийских игр. Ребята, поздравляю!» — написала Навка в Instagram.

По её словам, произвольный танец россиян был великолепным, а борьба за медали — весьма тяжёлой.

«К сожалению, конечно же, не без «объективного» мнения американских судей, которые ставили вас на пятое место. Но, несмотря на всё напряжение, сложности и трудности, вы молодцы, победители и настоящие чемпионы! Рада, что на пьедестале Олимпийских игр по фигурному катанию наши фигуристы», — подчеркнула Навка.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Россияне получили за прокат произвольного танца от судей 131,66 балла, а по сумме двух программ — 220,51 балла.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что очень доволен Синициной и Кацалаповым.