В Госдуме надеются, что ситуация с судом не повлияет на выступление Валиевой

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады — совершенно справедливое решение. Нам предстоит разобраться, что же произошло, должно быть внутреннее расследование», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) смогут разобраться в ситуации, чтобы ничего подобного больше не случалось.

«Самое главное — мы увидим нашу спортсменку на льду. Камила будет радовать нас своим блестящим катанием. Надеемся, что на неё вся эта ситуация не повлияет. Желаем удачи!» — добавил Свищёв.

CAS после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что CAS принял единственно верное и справедливое решение по делу Валиевой.