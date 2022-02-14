Депутат Морозов назвал разумным решение CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой

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Депутат Государственной думы Олег Морозов заявил, что, если бы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде, это было бы «абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников».

Своим мнением он поделился в разговоре с Life.ru.

«Если бы было принято иное решение, то все понимали бы, что дело здесь не в допинге, а дело пахнет грязной политикой. Мне кажется, даже чиновники МОК и все те, кто был причастен к этому решению, понимали это. И здесь не столько здравый смысл превалировал, сколько понимание, что это было бы абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников, которые бы закрыли нашей замечательной спортсменке путь к Олимпиаде и медалям, да и вообще путь в спорт», — отметил депутат.

Морозов назвал принятое решение разумным и подчеркнул, что «нельзя так беззастенчиво манипулировать этой так называемой проблемой допинга».

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.