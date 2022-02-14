ISU принял к сведению решение CAS по делу фигуристки Валиевой

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) приняли к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«После слушания специальной комиссии CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой, ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отменённым», — говорится в заявлении на сайте ISU.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что антидопинговые агентства других стран просто так не оставят ситуацию с Валиевой.