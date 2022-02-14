Вайцеховская прокомментировала решение CAS по делу Валиевой

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, корреспондент RT Елена Вайцеховская в стриме RT «Летучка» прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если вы ждали выступления Валиевой, то вы можете выдохнуть: она будет выступать», — отметила Вайцеховская.

Также она объяснила, что система борьбы с допингом сейчас устроена таким образом, что «вернуться к этой истории» можно на протяжении следующих восьми лет.

«Уже были прецеденты в спорте, когда пробы шести-, семи-, восьмилетней давности анализировались на новом оборудовании — и открывались совершенно неожиданные подробности», — заявила она.

При этом Вайцеховская отметила, что «сама история очень тяжёлая, никто от неё не выиграл».

«Наша страна, безусловно, понесла определённые репутационные издержки, точно так же как клуб, в котором тренируется Валиева», — сказала она.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.