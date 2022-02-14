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Валиева вышла на тренировку после решения CAS о допуске к личному турниру на ОИ

14.02.2022, 09:46 |

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на первую тренировку на Олимпиаде в Пекине после её допуска к личному турниру.

Валиева вышла на тренировку после решения CAS о допуске к личному турниру на ОИ
  • AP

Напомним, что женские соревнования на Олимпиаде стартуют 15 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, а апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. 

Ранее хореограф Илья Авербух прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.

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