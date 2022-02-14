Авербух о решении CAS по делу Валиевой: мудрость побеждает

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Мы очень рады. Конечно, это бальзам на душу. Мудрость побеждает. Это не говорит о том, что закончились все разбирательства. Но то, что CAS принимает решение дать выступить Камиле, — достойно уважения», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По его словам, важно, чтобы на спортсменке не сильно сказалась вся нервотрёпка вокруг дела. При этом хореограф считает, что вся ситуация может послужить дополнительной мотивацией перед выступлением в личном турнире.

«Когда всё в итоге заканчивается хорошо, это только придаёт сил. Камила остаётся главным фаворитом. Но не стоит забывать и про Аню Щербакову, и Сашу Трусову. У нас прекрасные девочки. Будем болеть за них. Все они достойны высших наград», — добавил Авербух.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. А 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях; апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее сообщалось, что CAS не изучал в деле Валиевой вопросы по командному турниру фигуристов на ОИ-2022.