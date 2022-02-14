Тарасова: с нашей Камилой, которую мы все любим, поступают безобразно

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«С нашей девочкой, которую мы все любим, поступают безобразно. Очень жалко на это смотреть, прямо хочется руки под неё подложить. Талантливый ребёнок», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Она добавила, что чем талантливее человек, тем сложнее жизнь. Но, по мнению Тарасовой, не до такой же степени.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Ранее Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой.