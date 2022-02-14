Нугуманова рассказала, в каких она отношениях с Валиевой

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о взаимоотношениях с ученицами Этери Тутберидзе.

«Я общаюсь со всеми хорошо. Они все такие разные. Наверное, не общалась никогда близко с Камилой, потому что она начала выступать с прошлого сезона в старших по России», — написала фигуристка в своём Instagram.

Он добавила, что ближе всех общается с дочерью Этери Тутберидзе, Дианой Дэвис. Фигуристка выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Напомним, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России 2022 года. В связи с этим её участие на Олимпиаде остаётся под вопросом.

Ранее Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой.