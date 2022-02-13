Экхофф: мне пришлось вкалывать, чтобы завоевать медаль на Олимпиаде-2022

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала завоевание бронзы в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Мне пришлось вкалывать, чтобы завоевать медаль. Я никогда не сдаюсь — это мой девиз. Горжусь, что выиграла личные медали на трёх Олимпиадах подряд. Не каждый на это способен», — сказала Экхофф после гонки.

Норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

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