Латыпов рассказал, о чём думал перед последним выстрелом в гонке преследования

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих мыслях перед заключительным выстрелом в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Перед последним выстрелом я думал: «Блин, почему я быстрее не стрельнул?» Тогда ветер начал сильнее дуть. Я понимал, что здесь нельзя спешить. Просто аккуратно выстрелил, до верного», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пекине, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что это не просто награда Латыпова, это медаль всего российского биатлона.