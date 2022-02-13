Майгуров: это не только награда Латыпова, это медаль всего российского биатлона

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я искренне рад за Эдуарда Латыпова! Хочу поздравить всех болельщиков сборной России. Это не только награда Эдика, это медаль всего российского биатлона», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Он также отметил, что впереди ещё четыре гонки, в которых сборная России будет бороться за награды.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Ранее биатлонист Самуэльссон высказался о положительной допинг-пробе Валиевой.