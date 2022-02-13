НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

В десятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей

13.02.2022, 21:55 |

В воскресенье, 14 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно четыре комплекта наград.

В десятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно четыре комплекта медалей
  • Gettyimages.ru

В десятый день Олимпиады будут разыгрываться награды в четырёх видах: фигурное катание (танцы на льду), бобслей (монобоб, женщины), фристайл (акробатика, женщины) и прыжки с трамплина (командный турнир, мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

В составе сборной России в танцах на льду выступят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин. По итогам ритм-танца лидирует французский дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее сообщалось, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже почти пять часов.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ