Список медалистов девятого дня Олимпиады в Пекине

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В воскресенье, 13 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов наград.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал золотую медаль в гигантском слаломе. Серебряную награду выиграл словенец Жан Краньец (+0,19), бронзу — француз Матьё Февр (+1,34).

Женская сборная Нидерландов по конькобежному спорту одержала победу в эстафете. Второе место заняла команда Южной Кореи, третье — сборная Китая.

Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золото в эстафете. Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием на 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на 12,5 км. Россиянин допустил один промах и финишировал с отставанием от лидера на 35,3 секунды. Победу одержал француз Кенте Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м. Золото досталось Шаоан Лю из Венгрии. Канадец Стивен Дюбуа занял третье место.

Россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Золотая медаль у американки Эрин Джексон. Россиянка уступила ей 0,17 секунды. Серебро выиграла Мино Такаги (+0,08) из Японии.

Ранее был опубликован список медалистов восьмого дня Олимпиады в Пекине.