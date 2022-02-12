Список медалистов восьмого дня Олимпиады в Пекине

Сноуборд, сноуборд-кросс. Микст
1. США.
2. Италия.
3. Канада.
Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км
1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53:41,0.
2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53:59,2.
3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54:01,7.
Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м. Финал
1. Гао Тиньюй (Китай) — 34,32 с
2. Ча Мин Кю (Корея) — 34,39 с
3. Ватару Морисиг (Япония) — 34,49 с
Биатлон, мужчины, спринт 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.00,4 (1 промах)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,5 (1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +38,9 (1)
Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1
2. Рею Кобаяси (Япония) — 292,8
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3
16.55. Скелетон. Женщины
1. Ханна Найзе (Германия) — 4:07,62 (1.02,36 + 1.02,19 + 1.01,44 + 1.01,63).
2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 4:08,24 (1.02,05 + 1.02,29 + 1.01,79 + 1.02,11).
3. Кимберли Бос (Нидерланды) — 4:08,46 (1.02,51 + 1.02,22 + 1.01,86 + 1.01,87).
Ранее был опубликован список медалистов седьмого дня Олимпиады в Пекине.