Спицов назвал победную эстафету на ОИ-2022 самой сложной гонкой в карьере

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Российский лыжник Денис Спицов поделился эмоциями после победы в составе мужской национальной сборной в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня самая тяжёлая гонка за всю мою карьеру. Никогда в своей жизни на эстафеты так не настраивался, два дня меня просто колбасило. Никогда ещё так не мандражировал, ни перед личными, ни перед эстафетными гонками. Понимал, что сегодня могу выиграть это золото», — приводит слова Спицова «Матч ТВ».

Он отметил, что из-за погоды мандраж стал ещё больше, так как весь день идёт снег. По этой причине спортсмен переживал за работу «сервиса», но команда справилась.

«Когда начал гонку, поехал первым, лыжню припорошило снегом, на втором круге стало получше. Местами пробовал прыгать в классическую лыжню, может, там где-то лучше. Из-за минуты отрыва не чувствовал мандража. Я выложился на максимум, это тяжелейшая гонка, я так долго ещё не отходил никогда», — добавил Спицов.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станилав Поздняков заявил, что отечественные спортсмены являются королями лыж.