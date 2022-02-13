Устюгов: я эмоционально опустошён после победы в эстафете на Играх-2022

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Россиянин Сергей Устюгов рассказал о своих эмоциях после победы в лыжной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я сейчас эмоционально опустошён, поэтому не готов давать интервью, боюсь сказать что-то лишнее. Давайте пообщаемся после Олимпиады», — цитирует ТАСС Устюгова.

Вместе с тем он признался, что очень рад победе. Устюгов также поблагодарил всех лыжников в российской команде за огромный вклад в победу на Играх-2022.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Второе место заняли норвежцы с отставанием в 1 минуту 7,2 секунды. Тройку замкнули французы (+1:16,4).

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.