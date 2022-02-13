В Госдуме предложили представить Вяльбе к государственной награде после золота в эстафете

«Руководство российского спорта должно представить Вяльбе к государственной награде. Спортсменов — само собой, а Елену Вяльбе — как президента федерации», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
По его словам, российские лыжники делают что-то невероятное на Играх-2022. Вяльбе смогла собрать в команде настоящих звёзд.
Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером сборной России.
В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.
Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).
Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.