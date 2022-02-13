В Госдуме предложили представить Вяльбе к государственной награде после золота в эстафете

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал золотые медали российских лыжников в мужской эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Руководство российского спорта должно представить Вяльбе к государственной награде. Спортсменов — само собой, а Елену Вяльбе — как президента федерации», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его словам, российские лыжники делают что-то невероятное на Играх-2022. Вяльбе смогла собрать в команде настоящих звёзд.

Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером сборной России.

В составе сборной России выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Большунов стал двукратным чемпионом Пекина по лыжным гонкам.

Второе место заняли норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо с отставанием 1 минута 7,2 секунды. Тройку замкнули французы Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика (+1:16,4).

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал выдающейся победу российских лыжников в эстафете Игр-2022.