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Васнецова: я сильно просела физически после карантина на Олимпиаде в Пекине

13.02.2022, 12:03 |

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о своём самочувствии после выписки из карантинного отеля на зимней Олимпиаде в Пекине.

Васнецова: я сильно просела физически после карантина на Олимпиаде в Пекине
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я очень сильно просела по всем показателям. Первые дни после освобождения я буквально с трудом стояла на ногах. У меня кружилась голова и темнело в глазах», — цитирует 24-летнюю биатлонистку «Матч ТВ».

Васнецова призналась, что сейчас она находится в Тюмени. Спортсменка чувствует себя гораздо лучше, начала тренироваться.

30 января стало известно, что биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находилась на карантине и пропустила Олимпиаду.

Ранее швейцарский журналист рассказал, как передавал Васнецовой еду в карантинном отеле.

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