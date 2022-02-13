Васнецова: я сильно просела физически после карантина на Олимпиаде в Пекине

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Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о своём самочувствии после выписки из карантинного отеля на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Я очень сильно просела по всем показателям. Первые дни после освобождения я буквально с трудом стояла на ногах. У меня кружилась голова и темнело в глазах», — цитирует 24-летнюю биатлонистку «Матч ТВ».

Васнецова призналась, что сейчас она находится в Тюмени. Спортсменка чувствует себя гораздо лучше, начала тренироваться.

30 января стало известно, что биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находилась на карантине и пропустила Олимпиаду.

Ранее швейцарский журналист рассказал, как передавал Васнецовой еду в карантинном отеле.