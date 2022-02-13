Журналисты встретили Валиеву аплодисментами в микст-зоне после тренировки

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Журналисты встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву аплодисментами в микст-зоне после тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает «Чемпионат», 15-летняя спортсменка прошла с улыбкой мимо корреспондентов в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова и старшего тренера сборной России Валерия Артюхова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой на Играх в Пекине.

Заседание по делу начнётся 13 февраля в 15:30 мск, а решение будет озвучено на следующий день.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал Валиеву и штаб Этери Тутберидзе.