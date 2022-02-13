Журналист NRK хотел бы встретиться с Вяльбе, объявившей бойкот норвежским СМИ

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Журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт признался, что хотел бы встретиться с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Норвежские коллеги были очень удивлены решением Вяльбе, потому что не понимали причин её бойкота для всех норвежских СМИ. Она — настоящая звезда в мире зимних видов спорта. Елена Вяльбе громкая и властная, и у неё очень твёрдое мнение. И она не всегда любит нас, но норвежцам это нравится. Она привносит напряжение и эмоции в лыжные гонки», — приводит слова Сальтведта «Матч ТВ».

По его словам, норвежцы всегда слушают Вяльбе с уважением и интересом, хотя иногда и бывают не согласны с ней.

«Мне бы этого очень хотелось — встретиться с Вяльбе. Было бы очень интересно сесть и обсудить всё, в чём мы согласны и не согласны. Также хотел бы услышать её мнение о будущем лыжного спорта. Кстати, она может взять с собой Веронику Степанову (смеётся). Я никогда не хотел враждовать с Вяльбе. Она отреагировала на мою статью, однако я не уверен, что она действительно прочитала её», — добавил Сальтведт.

Сальтведт после победы лыжника Александра Большунова в скиатлоне написал, что россиян не должно быть на Олимпиаде в Пекине из-за допингового скандала вокруг Игр в Сочи. В ответ глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Ранее Сальтведт назвал Большунова сильнейшим лыжником мира.