Майоров: в матче с чехами россияне в отборе шайбы в своей зоне выглядели пассивно

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал поражение России от команды Чехии (5:6 ОТ) на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Мы сегодня четыре шайбы в меньшинстве пропустили. Это провал. С учётом того, что у чехов на реализацию большинства выходила мощная бригада во главе с Крейчи. Наши в отборе шайбы в своей зоне выглядели пассивно. Давали сопернику и расположиться в зоне спокойно, бросать с хороших позиций. Максимум пытались остановить шайбу после броска. И то далеко не всегда. Чехи постоянно контролировали шайбу, делали это спокойно. А вспомните, как они против наших в меньшинстве играли — нашим приходилось торопиться, их заставляли избавляться от шайбы, делать неподготовленные пасы. Потому ничего не получалось. Сами мы действовали в меньшинстве пассивно», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

Несмотря на поражение от чехов, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путёвку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (4 очка) и будет играть в 1/8 финала.

Ранее Третьяк заявил, что игровая дисциплина и игра в меньшинстве сборной России оставляют желать лучшего.