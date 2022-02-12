Навка: на мой взгляд, у Синициной и Кацалапова самое лучшее произвольное катание в мире

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги ритм-танца на Олимпийски играх в Пекине.

«Французы, безусловно, наши главные конкуренты в соревновании танцевальных пар. Они прекрасны! Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов ничем не хуже. У меня колотилось сердце во время проката нашей пары. Я ужасно переживала! Болею за них! Сегодня все продемонстрировали отличный результат. Чисто откатали, несмотря на непростую обстановку вокруг российских фигуристов. Они молодцы! Собрались и выглядели очень достойно! Разрыв между лидерами небольшой, поэтому всё в руках Никиты и Виктории. На мой взгляд, у них самое лучшее произвольное катание в мире, потрясающая программа! Они самые красивые и самые лучшие! Осталось подождать лишь двое суток, когда решится всё. Болеем и держим за них кулаки! Спокойствия, выдержки и хорошего отдыха нашим фигуристам», — цитирует Навку Sport24.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в ритм-танце с мировым рекордом. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с лучшим результатом в карьере занимают второе место.

Ранее Тарасова заявила, что выступление российских пар в ритм-танце привело её в восторг.