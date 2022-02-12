Тарасова заявила, что выступление российских пар в ритм-танец привело её в восторг

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги ритм-танца на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Победу в ритм-танце одержал французский дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, установивший новый мировой рекорд (90,83 балла). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов с лучшим результатом в карьере идут вторыми (88,85). Другая российская пара, Александра Степанова — Иван Букин занимает пятое место (84,09).

«Обе пары откатали великолепно. Смотреть такие выступления — это одно удовольствие. Восторг! Синицина и Кацалапов тоже могли занять первое место. Но ребята всё равно молодцы. Очень здорово. Будем ждать произвольную программу. У них есть все шансы на победу. Степанова и Букин тоже выступили отлично. Я очень довольна», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на Олимпиаде.