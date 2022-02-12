Польховский уверен, что Цветков сможет завоевать медаль Олимпиады в Пекине

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты спринтерской гонки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Максим Цветков — тот спортсмен, который может себя подготовить к важному старту, я его знаю. Что касается невезения по четвёртым местам, то это закончится завтра. Я уверен, что завтра в преследовании он будет на пьедестале», — цитирует Польховского ТАСС.

Тренер уверен, что в личных гонках Цветков способен бороться за пьедестал. Он предположил, что российский биатлонист может завоевать в следующих гонках золотую медаль.

Цветков 12 февраля занял четвёртое место в спринтерской гонке на Играх-2022. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото.

Мужская гонка преследования состоится 13 февраля.

Ранее Цветков заявил, что во время спринта ощущал недостаток кислорода.