Лыжница Степанова: люблю всё решать до финишной прямой

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Россиянка Вероника Степанова высказалась о своём выступлении в победной лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Мы с Егором Сориным обсуждали, как себя вести на трассе. И на втором круге я уже чувствовала силы, а немка сдавала позиции. И каждая подсказка тренеров была новой мотивацией. Я люблю всё решать до финишной прямой», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Степанова была финишёром сборной России в минувшей гонке и опередила соперницу из Германии на финише на 18,2 секунды.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее Непряева рассказала, как к ней пришло понимание, что российские лыжницы стали олимпийскими чемпионками.