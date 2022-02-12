Непряева: есть понимание, что мы теперь олимпийские чемпионки

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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после победы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Есть понимание, что мы олимпийские чемпионки. Мы так долго к этому готовились и настраивались. Шли как в последний путь. Мы понимали, что можем и должны. На этапе очень тяжело было морально, была ответственность», — сказала Непряева «Матч ТВ».

По её словам, она старалась показать всё, на что способна, и не ориентироваться на соперниц. Российская спортсменка также призналась, что её раздражало, когда немка не выходила на некоторых участках вперёд и наступала на палки.

«Очень хотелось развернуться, но старалась не обращать на неё внимания и не тратить эмоции», — добавила Непряева.

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее Сорина заявила, что настраивалась на победу в эстафете на Олимпиаде.