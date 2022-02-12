Сорина заявила, что настраивалась на победу в эстафете на Олимпиаде

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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Я не переживала. У меня была задача бежать свою гонку на 5 км, как будто это раздельный старт. Я не ожидала, что эстафету нам передадут одновременно вместе с немкой. Это даже на руку, потому что хотелось спуски отрабатывать вместе», — цитирует Сорину «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, она пыталась убежать от соперницы на подъёме, но на спуске сохранить отрыв не удалось.

«Укладывается в голове, что я олимпийская чемпионка, потому что я настраивалась на это. Я верила в эту победу. Заранее вешать медали нельзя, но я чувствовала, что мы победим. Окончательно поверила, когда Вероника начала бежать свой этап. Отставание не сокращалось. Точно знала, что финиш она не отдаст. Я знала, что немки не будут нам соперницами на финише», — добавила Сорина.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на победу россиянок в лыжной эстафете.