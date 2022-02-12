Губерниев — о победе российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине: команда творила историю

«Команда творила историю. Спасибо нашим лыжницам. Невероятные эмоции. Слёзы на глазах», — заявил в эфире «Матч ТВ» Губерниев.
Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.
Серебро выиграла команда Германии. Бронза досталась сборной Швеции.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.