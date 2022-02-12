Матыцин сообщил, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдёт 13 февраля

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — цитирует Матыцина РИА Новости.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что вне зависимости от решения CAS дело Валиевой не будет закрыто.