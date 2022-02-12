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Матыцин сообщил, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдёт 13 февраля

12.02.2022, 12:47 |

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Матыцин сообщил, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой пройдёт 13 февраля
  • Gettyimages.ru

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», — цитирует Матыцина РИА Новости.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка готовится принять участие в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что вне зависимости от решения CAS дело Валиевой не будет закрыто.

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