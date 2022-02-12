Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине

Об этом сообщает ТАСС.
15-летняя фигуристка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании на Играх-2022. Турнир начнётся 15 февраля.
CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал историю с положительным результатом допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.