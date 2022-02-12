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Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине

12.02.2022, 09:14 |

Россиянка Камила Валиева принимает участие в утренней тренировке сборной России по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС.

15-летняя фигуристка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании на Играх-2022. Турнир начнётся 15 февраля.

CAS 11 февраля принял апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал историю с положительным результатом допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.

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