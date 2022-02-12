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Шубенков — о положительном допинг-тесте Валиевой: от случайностей никто не застрахован

12.02.2022, 01:55 |

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал новость об обнаружении запрещённого вещества в допинг-тесте отечественной фигуристки Камилы Валиевой.

Шубенков — о положительном допинг-тесте Валиевой: от случайностей никто не застрахован
  • AP
  • © David J. Phillip

«У меня прям вьетнамские флешбэки в прошлый год. Думаю, что выводы тут такие: — от случайностей, как было в моём случае, никто на 100% не застрахован. СМИ интересует только хайп», — написал Шубенков в сториз своей страницы в Instagram.

15 декабря 2020 года внесоревновательная допинг-проба Шубенкова дала положительный результат на наличие мочегонного препарата. В спорте они используются для маскировки других, более сильных. Расследование показало: запрещённый препарат попал в организм Шубенкова в результате непреднамеренного приёма остатка лекарства, использовавшегося для лечения члена семьи. Концентрация вещества в образце пробы была низкой. 

Ранее в Германии допустили, что Валиева могла принимать таблетки, не зная их предназначения.

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