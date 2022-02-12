Источник: грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче
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Об этом сообщает vseprosport.ru. По информации источника, Антикоррупционное бюро ATP изучает дело об участии Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах. Ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.
В случае подтверждения факта договорного мачта Басилашвили грозит временная или пожизненная дисквалификация.
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