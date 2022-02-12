Источник: грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче

Короткая ссылка
Первая ракетка Грузии, 21-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Николоз Басилашвили подозревается в участии в договорных матчах.
Источник: грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Об этом сообщает vseprosport.ru. По информации источника, Антикоррупционное бюро ATP изучает дело об участии Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах. Ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.

В случае подтверждения факта договорного мачта Басилашвили грозит временная или пожизненная дисквалификация.

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить