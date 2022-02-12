Источник: грузинский теннисист Басилашвили подозревается в договорном матче

Первая ракетка Грузии, 21-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Николоз Басилашвили подозревается в участии в договорных матчах.

Об этом сообщает vseprosport.ru. По информации источника, Антикоррупционное бюро ATP изучает дело об участии Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Расследование проходит в нескольких странах. Ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время.

В случае подтверждения факта договорного мачта Басилашвили грозит временная или пожизненная дисквалификация.

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме.